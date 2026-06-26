Сенегал відвантажив п'ять сухих м'ячів Іраку у матчі ЧС-2026
На 13 хвилині іракці залишилися у меншості
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна Сенегалу здобула розгромну перемогу над національною командою Іраку в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026. Поєдинок у квартеті I завершився з рахунком 5:0.
Сенегальці вийшли вперед уже на 4-й хвилині зусиллями Хабіба Діарра. Ключовий епізод зустрічі відбувся на 13-й хвилині — після перегляду VAR арбітр Ентоні Тейлор показав червону картку захиснику збірної Іраку Ребіну Сулаці.
Опинившись у більшості, Сенегал довів рахунок до розгромного у другому таймі. На 56-й хвилині Ісмаїла Сарр скористався помилкою захисту, а згодом півзахисник Папе Гує оформив дубль, забивши на 59-й та 71-й хвилинах. Крапку в матчі на 82-й хвилині поставив Іліман Ндіає.
Чемпіонат світу-2026. Група I. 3-й тур
Сенегал — Ірак — 5:0
Голи: Діарра, 4, Сарр, 56, Гує, 59, 71, Ндіає, 82
Вилучення: Сулака, 13 (Ірак)
19 збірних вже забезпечили собі участь в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
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