Павло Василенко

Іспанська поліція оприлюднила подробиці аварії, в якій загинули португальські футболісти Діогу Жота та Андре Сілва.

Аварія сталася на трасі А-52 поблизу Сернадильї в провінції Самора.

За попередньою інформацією, автомобіль Lamborghini, в якому їхали брати, втратив керування та з'їхав з дороги, після чого спалахнув.

Передбачається, що аварія сталася внаслідок розриву задньої шини при спробі обгону, що призвело до вибуху та пожежі, що охопила навколишню рослинність.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася о 00:30 на 65-му кілометрі траси А-52 на території муніципалітету Сернадилья, провінція Самора. Транспортний засіб з'їхав з дороги і всі ознаки вказують на те, що під час обгону лопнула шина. Внаслідок аварії автомобіль спалахнув, і обидві людини, які перебували в ньому, загинули. Поки очікуються результати судово-медичної експертизи, один із загиблих був ідентифікований як Діогу Жота, футболіст Ліверпуля, а інший – як його брат Андре Сілва», – йдеться у заяві місцевої поліції.

Свідки негайно викликали поліцію, але, незважаючи на швидку реакцію, для Жоти та його брата було вже запізно.

Їхні тіла були знайдені в згорілому автомобілі, і через серйозність пошкоджень спочатку їх не вдалося впізнати.