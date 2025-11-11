Павло Василенко

Історія Хоакіна в Бетісі ще не закінчена. Андалузький клуб опублікував офіційну заяву щодо своєї легенди.

Хоакін – випускник академії Бетіса. Він провів 528 матчів за основний склад команди, забивши 66 голів і зробивши 68 результативних передач. Хоакін є рекордсменом за кількістю матчів за Бетіс. Він виграв два Кубки Іспанії з командою.

Вінгер повісив бутси на цвях лише в липні 2023 року, у віці 41 року.

У вівторок Бетіс оголосив про повернення Хоакіна до клубу. Колишнього гравця офіційно призначили радником клубу.

«Легендарний капітан Бетіса та один з акціонерів клубу приєднується до ради директорів. Після завершення футбольної кар'єри Хоакін висловив готовність поділитися своїм досвідом та знаннями. Його призначення буде затверджено на наступних загальних зборах клубу», – йдеться у заяві.

Бетіс зараз посідає п'яте місце в чемпіонаті Іспанії.