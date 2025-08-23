Ла Ліга. Бетіс вперше виграв у новому сезоні
Алавес боровся до останнього
близько 1 години тому
Бетіс та Алавес відкривали програму 2 туру Ла Ліги. Матч у Севільї завершився з рахунком 1:0.
Єдиного голу Ло Чельсо в стартові 15 хвилин вистачило команді Мануеля Пеллегріні для здобуття першої перемоги в новому сезоні. Аргентинець з близької відстані відправивши м'яч у сітку.
В час, що залишився, Алавес так і не вразив ворота Бетіса, який святкує першу перемогу в Ла Лізі.
Ла Ліга. 2 тур
Бетіс - Алавес 1:0
Гол: Ло Чельсо, 16
