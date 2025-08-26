Бетіс хоче орендувати вінгера Манчестер Юнайтед
Антоні приєднається до іспанського клубу
6 хвилин тому
Антоні/фото: Бетіс
25-річний бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні близький до повернення до Бетісу.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво іспанського клубу вже готує пропозицію англійському клубу. Угода передбачає оренду з обов'язковим викупом наступного сезону.
Антоні дав згоду на перехід і зараз чекає на остаточне рішення з боку «червоних дияволів».
Минулого сезону бразилець вже виступав за Бетіс у другій половині чемпіонату, провівши 26 матчів та забивши 9 голів.
