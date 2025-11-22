Павло Василенко

Динамо зазнало історичного провалу: кияни вперше програли три матчі поспіль в УПЛ.

Київська команда поступилася Колосу з рахунком 1:2 у виїзному матчі 13-го туру УПЛ. Ця поразка стала третьою поспіль для Динамо елітному дивізіоні, що є безпрецедентним випадком в історії клубу.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, перед поєдинком з Колосом кияни вже перебували на межі антирекорду, маючи дві поспіль поразки. Поразка в Ковалівці продовжила серію до трьох ––такого в чемпіонаті України з Динамо ще ніколи не траплялося.

Невдала серія розпочалася 2 листопада 2025 року у виїзному матчі проти Шахтаря (1:3), а продовжилась 9 листопада поразкою від ЛНЗ (0:1).

Наразі Динамо перебуває на п’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 20 очок.