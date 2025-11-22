Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував матч 13-го туру УПЛ з Динамо (2:1).

«Ми налаштовувалися. Ми казали, що хотіли так грати. Завдяки тренувальному процесу, налаштуванню та виконанню футболістами установки. Але на полі є дві команди, не завжди план втілюється. Тут план втілився, ми хотіли грати агресивно з перших хвилин, ми це планували.

Під час міжнародної паузи я дав чотири вихідних – ніколи в житті цього не робив. Більш спокійні, тому що вже кінець першого кола чемпіонату. Це тенденція, що «Колос» наприкінці першої половини сезону завжди гарно виглядає. Це було і в ті часи, і зараз – ми переконливо виглядаємо фізично», – сказав Костишин в ефірі УПЛ ТБ.