Павло Василенко

Поточний сезон яскраво оголює глибину кризи, у якій опинився Манчестер Юнайтед. Клуб, що не пробився до єврокубків і достроково вилетів з обох внутрішніх кубкових турнірів, завершить кампанію лише з 40 офіційними матчами – показник, який виглядає шокуюче для гранда англійського футболу.

Звільнення Рубена Аморіма не стало рятівним кроком. Після відходу португальського фахівця команда під керівництвом тимчасового наставника Даррена Флетчера зіграла внічию з Бернлі в Англійській Прем’єр-лізі та сенсаційно вибула з Кубка Англії, поступившись удома Брайтону. Раніше «червоні дияволи» завершили виступи й у Кубку ліги, програвши серію пенальті клубу четвертого дивізіону – Грімсбі Таун.

Ще минулого сезону Манчестер Юнайтед залишився без європейських турнірів, втративши шанс у фіналі Ліги Європи проти Тоттенгема. Тепер же ситуація виглядає ще похмуріше: після 23 матчів АПЛ команда здобула лише вісім перемог і до кінця сезону 2025/26 проведе ще 17 поєдинків – усі виключно в чемпіонаті Англії.

У підсумку – лише 40 матчів за сезон. Востаннє така цифра фіксувалася у 1915 році, 111 років тому, коли футбольні змагання зупинила Перша світова війна. Для порівняння: минулого сезону Манчестер Юнайтед провів 60 матчів.