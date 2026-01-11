Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка Англії від Брайтона
Браян Груда та Денні Велбек принесли перемогу чайкам у матчі 1/32 фіналу
близько 1 години тому
Фото: Брайтон
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії на стадіоні Олд Траффорд Брайтон здобув виїзну перемогу над Манчестер Юнайтед із рахунком 2:1.
Відкрили рахунок гості вже на 12-й хвилині: відзначився Брайан Груда. Після перерви на 64-й хвилині Денні Уелбек подвоїв перевагу Брайтона, забезпечивши «чайкам» комфортну перевагу.
Червоні дияволи спробували повернутися в гру на 85-й хвилині, коли Беньямін Шешко скоротив відставання, але на більше команде не вдалося зазіхнути.
Таким чином, Брайтон пробився до наступного раунду Кубка Англії, а МЮ залишив турнір.
Кубок Англії. 1/32 фіналу
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2
Голи: Шешко, 85 – Груда, 12, Велбек, 64