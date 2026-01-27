Павло Василенко

Чутки навколо майбутнього Коула Палмера в Челсі не вщухають, попри нещодавні запевнення головного тренера Ліама Росеньйора, що футболіст почувається щасливим на «Стемфорд Брідж». Як повідомляє журналіст The Sun Семюель Лакхерст, 23-річний англієць усе ще не до кінця адаптувався до життя в Лондоні та замислюється над поверненням до рідного Манчестера.

За інформацією джерела, Палмер відкритий до можливого переходу в Манчестер Юнайтед – клуб, за який він уболіває з дитинства, попри те що є вихованцем Манчестер Сіті і саме звідти перебрався до Челсі. «Червоні дияволи» й раніше цікавилися футболістом, який за два з половиною роки в Лондоні виріс у зірку світового рівня.

Ситуація додатково ускладнюється невизначеним майбутнім Бруну Фернандеша. Капітана Манчестер Юнайтед активно пов’язують із можливим переїздом до Саудівської Аравії. Минулого літа він уже був близький до відходу, а остаточне рішення планує ухвалити після завершення сезону. Контракт португальця діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік, однак, за даними Mirror, для його збереження клубу доведеться підвищити зарплату до 400 тисяч фунтів на тиждень і гарантувати участь у Лізі чемпіонів.

The Sun зазначає, що в разі відходу Фернандеша саме Палмер може стати його прямою заміною на позиції плеймейкера. Якщо ж португалець залишиться, англієць здатен зіграти праворуч у трійці атакувальних півзахисників або ж у варіанті зі зміщенням Фернандеша глибше, як це практикував Рубен Аморім.

Утім, потенційний трансфер обіцяє бути надзвичайно дорогим: попри травми на старті сезону Палмер залишається ключовим гравцем Челсі та має контракт із лондонцями до 2033 року.