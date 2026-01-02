Павло Василенко

Саудівський футбол стоїть на порозі історичних змін. Аль-Хіляль стане першим грандом країни, який вийде з-під контролю Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) і перейде у приватні руки. Про це повідомив авторитетний журналіст Бен Джейкобс.

Питання зміни власника обговорюється вже тривалий час. Початкова стратегія PIF полягала в тому, щоб стабілізувати фінансову та спортивну ситуацію клубу, посилити його позиції на міжнародній арені, а вже після цього передати актив приватному інвестору. Схоже, цей план виходить на фінішну пряму.

За наявною інформацією, саме Аль-Хіляль із усіх клубів, що перебувають під управлінням фонду, найближчий до завершення угоди щодо повної приватизації. Клуб уже виконав ключові умови, необхідні для переходу до нової моделі управління, і нині залишилися лише фінальні формальності.

Інші саудівські топ-клуби – Аль-Наср, Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі – також розглядаються як потенційні кандидати на зміну власності у майбутньому. Проте, за даними джерел, для них подібні кроки поки що не є пріоритетними, і швидких рішень у їхньому випадку чекати не варто.

Таким чином, Аль-Хіляль може стати піонером нової епохи саудівського футболу, відкривши шлях до масштабнішої приватизації та ще більшої інтеграції клубів королівства у світовий футбольний ринок.