Павло Василенко

Дарвіна Нуньєса офіційно представили як нового гравця Аль-Хіляля, а його трансферна вартість склала 53 мільйони євро.

Нуньєс попрощався з уболівальниками Ліверпуля, офіційно завершивши свій перехід до саудівського клубу Аль-Хіляль.

Незважаючи на те, що Нуньєс не повністю виправдав високих очікувань, які супроводжували його прихід, він завоював прихильність деяких уболівальників своїми виступами, але його відхід вважався неминучим, оскільки, як повідомляється, Ліверпуль готував важливий трансфер Александера Ісака.

Аль-Хіляль офіційно оголосив про прихід уругвайського нападника. За трансфер вони заплатили 53 мільйони євро. 26-річний гравець підписав з клубом трирічний контракт.

Ліверпуль придбав Нуньєса з Бенфіки у 2022 році за 85 мільйонів євро. Хоча він покращив свої результати у другому сезоні, йому не вдалося вразити тренера команди Арне Слота, і його відхід був неминучим.

За час свого перебування в Ліверпулі Нуньєс забив 40 голів і віддав 26 результативних передач у 143 матчах. Він виграв один чемпіонський титул, Кубок Ліги та Кубок Суперкубка.