Павло Василенко

Футболісти Аль-Хіляля досягли величезного успіху, вийшовши до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу, обігравши Манчестер Сіті у драматичному матчі з рахунком 4:3 після додаткового часу.

Команда із Саудівської Аравії під керівництвом італійського тренера Сімоне Індзагі святкувала перемогу над одним з найбільших європейських клубів, викликавши ейфорію не лише у роздягальні, а й серед уболівальників.

Одразу після матчу, під час святкування у роздягальні з'явився один із саудівських шейхів, який вирішив додатково мотивувати та нагородити команду. А саме, кожному гравцеві Аль-Хіляля було вручено по п'ять мільйонів євро.

Всі пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

П'ятниця, 4 липня

22:00. Флуміненсе (Бразилія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)

Субота, 5 липня

04:00. Палмейрас (Бразилія) – Челсі (Англія)

19:00. ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина)

23:00. Реал Мадрид (Іспанія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)