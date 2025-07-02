Гравці Аль-Хіляля отримали неймовірну премію за перемогу над Манчестер Сіті на Клубному чемпіонаті світу
Шейх зробив солідний подарунок
близько 1 години тому
Футболісти Аль-Хіляля досягли величезного успіху, вийшовши до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу, обігравши Манчестер Сіті у драматичному матчі з рахунком 4:3 після додаткового часу.
Команда із Саудівської Аравії під керівництвом італійського тренера Сімоне Індзагі святкувала перемогу над одним з найбільших європейських клубів, викликавши ейфорію не лише у роздягальні, а й серед уболівальників.
Одразу після матчу, під час святкування у роздягальні з'явився один із саудівських шейхів, який вирішив додатково мотивувати та нагородити команду. А саме, кожному гравцеві Аль-Хіляля було вручено по п'ять мільйонів євро.
Всі пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу
П'ятниця, 4 липня
22:00. Флуміненсе (Бразилія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)
Субота, 5 липня
04:00. Палмейрас (Бразилія) – Челсі (Англія)
19:00. ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина)
23:00. Реал Мадрид (Іспанія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)