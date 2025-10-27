Італійське видання Voce Giallorossa підбило підсумки виступу форварда Роми Артема Довбика у матчі проти Сассуоло, який завершився мінімальною перемогою столичного клубу з рахунком 1:0.

Український форвард вийшов на заміну на 50-й хвилині, змінивши Леона Бейлі і зумів проявити себе досить яскраво. Головний редактор ресурсу Алессандро Кардуччі поставив йому оцінку 6,5, наголосивши на активності гравця та його участі в атакувальних діях команди.

«Позитивний внесок українця в гру. Добре грає в підіграші, асистуючи як Пеллегріні, так і Веслі. Оцінка – 6,5 бала», – зазначив Кардуччі.

Цього сезону Довбик провів за Рому десять матчів, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Після цієї перемоги римляни піднялися на другий рядок таблиці Серії А, зрівнявшись за очками (18) із лідером чемпіонату Наполі.