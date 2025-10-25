Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував реакцію фанатів на заміну Артема Довбика у поєдинку з Вікторією Пльзень, який завершився для римлян поразкою 1:2 у третьому турі Ліги Європи.

Італійський фахівець розповів, як український форвард і Ян Зіолковський, який також зазнав критики, сприйняли свист уболівальників.

При цьому Гасперіні зазначив, що очікує від своєї команди більшої самовіддачі та вищих результатів на полі.

«Свист після поразки, як того вечора, – це нормально, як для гравця, так і для команди. Але потім все починається наново, і ти намагаєшся зірвати оплески. Гравця потрібно підтримувати, доки він у футболці. На мою думку, підтримувати треба всіх. Ті, хто тут, мають реагувати, коли справи йдуть погано, та продовжувати працювати. Мета – зростати, удосконалюватися. Ми тільки починаємо, і, думаю, у нас є добрий доробок у порівнянні з іншими, щоб діяти краще в атаці, адже складно грати гірше. Можемо лише прогресувати», – цитує його IlRomanista.

