Італійський форвард Чіро Іммобіле змушений пропустити майже два місяці через травму стегна. 35-річний нападник залишив поле вже на 30-й хвилині свого дебютного матчу за Болонью проти Роми у суботу, який завершився мінімальною перемогою римлян 1:0.

За інформацією пресслужби клубу, Іммобіле очікує близько восьми тижнів відновлення. Досвідчений форвард підсилив команду Вінченцо Італіано перед сезоном, повернувшись на Апеннінський півострів з турецького Бешикташа.

На даний момент Іммобіле посідає восьме місце серед бомбардирів Серії А за всю історію, забивши 201 гол. Він відстає лише на чотири м’ячі від легендарного Роберто Баджо.