Лівий вінгер донецького Шахтаря Кевін може змінити клуб і перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

22-річний бразилець опинився у сфері інтересів Болоньї, яка не лише виграла Кубок Італії минулого сезону, а й забезпечила собі участь у Лізі Європи.

Італійський клуб готовий викласти за гравця 15 мільйонів євро, проте Шахтар оцінює свого футболіста щонайменше вдвічі дорожче. Очікується, що сторони сядуть за стіл переговорів, щоби обговорити деталі можливої угоди.

У Болоньї розглядають Кевіна як ідеальну заміну швейцарцю Дану Ндойє, який незабаром має перейти в Ноттінгем за 40 мільйонів євро. Якщо домовитися з українським клубом не вийде, італійці переключаться на інші варіанти. В їхньому шорт-листі значаться Ноа Окафор із Мілана, Рубен Варгас із Севільї та Арман Лор'янте із Сассуоло.

Кевін приєднався до Шахтаря у січні минулого року. Нинішнього сезону він уже встиг відзначитися трьома голами та двома асистами у двох зіграних матчах. Його орієнтовна ринкова вартість – близько 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка розглядає варіант із підписанням Судакова.