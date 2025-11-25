Павло Василенко

Легендарний італійський воротар Лоренцо Буффон помер у віці 95 років від серцевого нападу.

Лоренцо, двоюрідний брат діда іншого відомого воротаря, Джанлуїджі Буффона, став історичною фігурою в Мілані, клубі, за який він виступав з 1949 по 1959 рік і з яким п'ять разів вигравав Серію А. Він також грав за Портогруаро, Дженоа, Інтер, Фіорентину та Івреа.

«Неймовірний», як його прозвали, також був голкіпером збірної Італії та грав на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.

За даними італійської преси, похорон буде закритим.