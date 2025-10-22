Павло Василенко

Молодий футболіст Антоні Ілано загинув за курйозних обставин у ДТП, яка сталася, коли корови перейшли йому дорогу. Бразилець їхав на мотоциклі. Трагедія сталася в ніч з неділі на понеділок.

Вранці Ілано повертався з дня народження батька на мотоциклі, коли запис з камери спостереження показав стадо корів, що йшло дорогою, і 20-річний футболіст не зміг об'їхати його.

Свідки розповіли, що молодий чоловік упав з мотоцикла та після зіткнення вдарився головою об асфальт. Аварія стала для нього фатальною, а бразильська поліція пізніше підтвердила, що він помер на місці події від отриманих травм.

Ілано був гравцем клубу Піауї, а в минулому він також грав за такі команди, як Альтос та Флуміненсе.