Павло Василенко

Після смерті футболіста Джорджа Болдока, який залишив яскравий слід в англійському футболі, стали відомі деталі його спадщини.

Колишній захисник Шеффілд Юнайтед, що довгі роки виступав у Англійській Прем’єр-лізі, трагiчно помер у віці 31 року минулого літа – його знайшли без ознак життя у власному басейні.

Після розслідування встановили: ані алкоголю, ані наркотиків у крові спортсмена не було, а смерть настала внаслідок нещасного випадку.

Нещодавно завершилося судове слухання у справі спадщини, і британські ЗМІ повідомили, що Болдок залишив родині 6,65 мільйона євро, з яких приблизно п’ять мільйонів залишаться після сплати боргів.

Оскільки футболіст не встиг скласти заповіт, усі активи перейшли його єдиному трирічному синові Броді. Управління коштами доручили матері хлопчика, яка зможе використовувати їх на благо дитини до його 18-річчя.