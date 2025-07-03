Павло Василенко

Джейдон Санчо, швидше за все, залишить Манчестер Юнайтед цього літа. За словами авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, гравець цікавий Ювентусу з Туріна.

Сезон 2024/25 англієць провів в оренді в Челсі. Сині мали намір його викупити, але не змогли домовитись із гравцем про умови індивідуального контракту.

В результаті вони заплатили штраф у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів, а Санчо повернувся до Манчестера Юнайтеда. Однак на «Олд Траффорд» немає місця для гравця.

Рішення – ще один трансфер. Як повідомляє Романо, зараз найбільший інтерес до вінгера виявляє італійський Ювентус.

Туринський клуб вже зв'язався як із представником гравця, так і з Манчестер Юнайтед.

Санчо точно не поїде до турецького Фенербахче. Цей напрямок виключено, навіть не було жодних конкретних переговорів із турками.

У сезоні 2024/25 англієць зіграв загалом 42 офіційні матчі. За цей час він забив п'ять м'ячів та віддав 10 результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.