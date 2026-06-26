Олександр Сукманський

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірні Кабо-Верде та Саудівської Аравії проведуть вирішальний матч за право продовжити боротьбу в турнірі. Попри перебування в нижній частині турнірної таблиці групи H перед третім туром, обидві команди ще зберігають шанси поборотися за вихід до плейоф.

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Поточна форма команд

Збірна Кабо-Верде підходить до поєдинку після нічиїх з Іспанією та Уругваєм, продовживши свою безпрограшну серію до п'яти матчів (три перемоги та дві нічиї). Якщо команда не програє і цього разу, то стане лише третьою африканською збірною після Камеруну (1982) та Сенегалу (2002), яка завершить дебютний груповий етап чемпіонату світу без поразок.

Нічия також дозволить Кабо-Верде приєднатися до Вельсу (1958), Камеруну (1982) та Ірландії (1990) як четвертій команді, що завершила свої перші три матчі на чемпіонаті світу внічию. Водночас навіть один набраний бал може залишити команді шанси на вихід до плейоф з третього місця або навіть із другого. Команда Бубісти програла в основний час лише один з останніх 17 матчів.

Саудівська Аравія після поразки від Іспанії з рахунком 0:4 має лише одну перемогу в останніх восьми зустрічах (дві нічиї та п'ять поразок). Незважаючи на останнє місце в групі H, команда відстає від другого місця лише на одне очко, тому перемога є обов'язковою умовою для боротьби за плейоф.

Статистика виступів Саудівської Аравії на чемпіонатах світу також залишається невтішною: 13 поразок у 18 останніх матчах турніру при двох перемогах і трьох нічиїх. Крім того, команда не змогла зіграти на нуль у жодному з цих поєдинків.

Особисті зустрічі

Майбутній матч стане першим в історії протистояння Кабо-Верде та Саудівської Аравії.

При цьому Саудівська Аравія програла лише один із п'яти матчів чемпіонатів світу проти представників Африки, здобувши дві перемоги та двічі зігравши внічию.

Цікава статистика

Кабо-Верде не пропускає у другому таймі вже п'ять матчів поспіль.

В останніх чотирьох поєдинках збірна Кабо-Верде отримувала стільки ж жовтих карток, скільки й суперник.

У двох стартових матчах турніру Саудівська Аравія дозволила суперникам завдати 49 ударів по воротах, тоді як сама пробила лише 10 разів.

Лише в одному з останніх чотирьох матчів Саудівської Аравії забивали обидві команди.

Ключові гравці та кадрові новини

Півзахисник Кабо-Верде Кевін Леніні відзначився голом до перерви у двох з трьох останніх матчів за збірну, хоча до цього не забивав із січня 2024 року.

Капітан Саудівської Аравії Салем Аль-Давсарі відзначався результативною дією в кожній з чотирьох останніх перемог своєї команди.

Кабо-Верде не допоможе дискваліфікований Сідні Лопеш Кабрал. У складі Саудівської Аравії кадрових втрат не зафіксовано.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Кабо-Верде — Саудівська Аравія так: коефіцієнт на перемогу Кабо-Верде — 2.74, на перемогу Саудівської Аравії — 2.68. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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