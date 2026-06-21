Сергій Разумовський

У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Іспанії здобула переконливу перемогу над Саудівською Аравією, фактично вирішивши долю поєдинку ще в першій половині стартового тайму.

Команда Луїса де ла Фуенте з перших хвилин взяла м’яч під контроль і швидко почала створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. Саудівська Аравія не змогла організовано протистояти інтенсивному пресингу та швидким атакам іспанців, через що її оборона регулярно провалювалася. Якщо в попередній грі Іспанія мала серйозні труднощі зі зламом захисту Кабо-Верде, то цього разу ситуація була зовсім іншою — суперник залишав занадто багато вільних зон і дозволяв фавориту легко просуватися до штрафного майданчика.

Особливо яскраво в першій частині матчу проявив себе Мікель Оярсабаль. У попередньому поєдинку він майже не був залучений до гри на стартовому відрізку, однак у зустрічі із Саудівською Аравією швидко став одним із головних героїв. Уже за перші 25 хвилин нападник встиг оформити дубль і віддати результативну передачу на Ламіна Ямаля. Такий ударний відрізок фактично зняв головну інтригу в матчі, адже Іспанія отримала комфортну перевагу та повністю контролювала перебіг подій на полі.

Саудівська Аравія намагалася відповідати окремими контратаками, але ці спроби рідко доходили до справді небезпечних моментів. Іспанська команда впевнено контролювала центр поля, швидко повертала собі м’яч після втрат і не давала супернику можливості розігнати атаки. Перевага європейської збірної була помітною як у швидкості прийняття рішень, так і в якості роботи з м’ячем.

Після перерви темп гри дещо знизився. Іспанія вже не форсувала події так активно, як у першому таймі, однак продовжувала володіти ініціативою. На початку другої половини зустрічі Саудівська Аравія пропустила ще раз: Аль-Тамбакті невдало зіграв біля власних воріт і зрізав м’яч у сітку, збільшивши перевагу іспанців.

У заключній частині матчу Іспанія могла довести рахунок до ще більш розгромного. Ферран Торрес відзначився після однієї з атак, однак арбітри довго переглядали епізод за допомогою VAR і зрештою скасували взяття воріт через офсайд.

Іспанія очолила групу H з чотирма очками, однак Уругвай і Кабо-Верде ще зіграють між собою вночі.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур

Іспанія – Саудівська Аравія 4:0

Голи: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Аль-Тамбакті, 49 (автогол)

Іспанія: Сімон, Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья, Педрі (Руїс, 71), Родрі, Ямаль (Піно, 46), Ольмо (Меріно, 61), Баена (Вільямс, 61), Оярсабаль (Торрес, 46).

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Абдулхамід, Аль-Тамбакті, Ладжамі, Аль-Амрі (Аль-Хеджі, 60), Аль-Харбі, Н. Аль-Давсарі (Аль-Ганнам, 90), Аль-Хайбарі (Канно, 46), Аль-Джувайр (Аль-Хамдан, 46), Аль-Бурайкан (Аль-Шамат, 60), С. Аль-Давсарі.

Попередження: С. Аль-Давсарі, 30, Канно, 60

Відео: MEGOGO