Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Реала Дані Себальос через травму литкового м’яза вибув орієнтовно на місяць. Про це повідомляє The Athletic. Таким чином мадридці на найближчий відрізок сезону втратили одного з виконавців, який може додати варіативності в центрі поля та між лініями.

Зазначається, що схожі проблеми з литкою має і вінгер Родріго. Він не грає з початку лютого, однак уже повернувся до часткової роботи в загальній групі. Очікується, що бразилець зможе знову вийти на поле на початку березня, якщо відновлення й надалі йтиме за планом.

Є новини і щодо Діна Гейсена. Центральний захисник також відчував дискомфорт у литковому м’язі, але, за інформацією джерела, налаштований допомогти команді в матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Поєдинок запланований на 25 лютого.

Крім того, Реал має ще дві кадрові втрати серед молодих футболістів. 18-річний Жоан Мартінес пропустить понад місяць через проблеми зі спиною. А 19-річний Віктор Вальдепенас отримав розтягнення зв’язок коліна — мінімальний термін його відновлення оцінюють щонайменше у три тижні.