Сергій Разумовський

Мадридський Реал на офіційному сайті повідомив про травму центрального захисника Діна Гейсена. Після медичного обстеження у 20-річного іспанця виявили пошкодження м’яза правої гомілки, через що футболіст вимушено вибув з тренувального процесу та, ймовірно, пропустить найближчі матчі команди. Клуб уточнив сам факт діагнозу, однак терміни відновлення залежатимуть від динаміки реабілітації та реакції гравця на лікування.

У поточній кампанії захисник уже встиг провести 27 поєдинків у всіх турнірах, відзначився одним забитим м’ячем і записав на свій рахунок дві результативні передачі. Водночас він уже пропустив вісім матчів через різні ушкодження, тож нова травма знову перериває його ігровий ритм і ускладнює стабільний набір форми.

Незважаючи на молодий вік, Гейзен встиг зарекомендувати себе як перспективний центральний оборонець, який може бути корисним як у позиційній грі, так і під час стандартів. Тепер Реалу доведеться коригувати кадрові варіанти в захисті, поки футболіст проходить відновлення, а сам Дін зосередиться на реабілітації, щоб якнайшвидше повернутися до складу та уникнути подальших рецидивів.

