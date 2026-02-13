Павло Василенко

Конфедерація африканського футболу рішуче поставила крапку в чутках про можливе перенесення Кубка африканських націй 2027 року. У п’ятницю КАФ офіційно заявила: континентальний турнір відбудеться у заплановані терміни та без змін у країнах-господарях – Кенії, Танзанії та Уганді.

Президент КАФ Патріс Мотсепе наголосив, що організація не поділяє скепсису щодо готовності Східної Африки прийняти змагання такого масштабу. За його словами, федерація перебуває у постійному контакті з усіма сторонами та докладе максимум зусиль, аби чемпіонат відповідав найвищим міжнародним стандартам – як інфраструктурно, так і з точки зору безпеки.

Однією з причин вибору дат проведення турніру – червень і липень 2027 року – стала політична ситуація в регіоні. Зокрема, загальні вибори в Кенії заплановані на серпень, а період перед ними традиційно вважається напруженим. Голова організаційного комітету APN раніше зазначав, що під час виборчої кампанії країна може зіткнутися з підвищеними ризиками, що здатні вплинути на безпеку вболівальників і учасників змагань.

Втім, у КАФ переконані: завдяки чіткому плануванню та координації з місцевою владою Кубок африканських націй-2027 пройде без форс-мажорів і стане важливою подією для всього континенту.