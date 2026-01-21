Павло Василенко

Тріумф збірної Сенегалу на Кубку африканських націй у Марокко отримав несподіване та щедре продовження вже поза футбольним полем. Окрім континентального титулу, кожен із футболістів національної команди отримає солідну фінансову винагороду та… землю на узбережжі Атлантики.

Президент Сенегалу Бассіру Діомайє Фай оголосив, що кожному гравцеві чемпіонської команди виплатять по 115 тисяч євро премії. Але це ще не все: футболістам також передадуть земельні ділянки площею 1500 квадратних метрів у престижному туристичному регіоні Петіт-Кот, відомому як Мале узбережжя. Ця місцевість, розташована на південь від Дакара, славиться піщаними пляжами, курортами та рибальськими селами і вважається однією з найпривабливіших у країні.

Нагороди дісталися не лише гравцям. Члени сенегальської футбольної федерації отримають по одному декару землі, а також грошовий бонус у розмірі 75 тисяч євро. Окрім цього, премії передбачені й для урядовців, які входили до офіційної делегації на турнірі. Хоча їхня участь обмежувалася переважно моральною підтримкою, міністри також отримають ділянки на Петіт-Кот і поділять між собою 465 тисяч євро.

Таким чином, історична перемога Сенегалу стала не лише спортивним досягненням, а й справжнім символом національного заохочення.