Кіліан Мбаппе виявив взяв участь у виїзній перемозі мадридського Реала над Вільярреалом із рахунком 2:0. Зробивши дубль, французький форвард допоміг «вершковим» вийти на перше місце в Ла Лізі, але особливу увагу привернув його гол із пенальті та незвичайне святкування.

Мбаппе реалізував одинадцятиметровий удар у стилі Паненки – так, як намагався, але не зумів забити Браїм Діас у фіналі Кубка африканських націй. Діас тоді став антигероєм фіналу проти Сенегалу, промахнувшись із вирішального пенальті, після чого його збірна програла у додатковий час. Марокканець публічно вибачився перед уболівальниками та визнав свою помилку.

Забивши такий самий ризикований м'яч у ворота Вільярреала, Мбаппе підбіг до камери і крикнув: «Це тобі», – звертаючись до Браїма. Після матчу Кіліан підтвердив журналістам, що удар був присвячений другу, щоби підтримати його морально.