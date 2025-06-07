Сергій Стаднюк

Півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний підбив у своєму Instagram підсумки автограф-сесії для діаспори у Торонто, що відбулася перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади.

Під час виставки «Український футбол: Гра триває» в Торонто мали честь зустрітися з українською діаспорою. Дуже важливо відчувати підтримку наших людей по всьому світу. Дякуємо всім, хто прийшов. Ми граємо для вас і з вами – незалежно від кордонів. Іван Калюжний

Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.