Калюжний: «Ми граємо для українців незалежно від кордонів»
Хавбек поділився враженнями від зустрічі з діаспорою у Канаді
близько 6 годин тому
Півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний підбив у своєму Instagram підсумки автограф-сесії для діаспори у Торонто, що відбулася перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади.
Під час виставки «Український футбол: Гра триває» в Торонто мали честь зустрітися з українською діаспорою.
Дуже важливо відчувати підтримку наших людей по всьому світу. Дякуємо всім, хто прийшов. Ми граємо для вас і з вами – незалежно від кордонів.
Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.
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