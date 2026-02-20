Камбек у Рівному: Верес здобув вольову перемогу над Полтавою, програючи 0:2
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 10 годин тому
Українська Прем’єр-ліга повернулася після зимової перерви. У матчі 17-го туру УПЛ рівненський Верес на своєму стадіоні приймав СК Полтава. Зустріч завершилася вольовою перемогою господарів з рахунком 3:2.
Футболісти Полтави у дебюті матчу вийшли вперед – пенальті реалізував Максим Марусич. На 31-й хвилині перевагу гостей подвоїв Данило Сухоручко.
Господарі відзначилися у кінці першого тайму – м’яч забив Кай Ціпот. У другій половині гри Верес дотиснув суперника. На 50-й хвилині пенальті реалізував Ігор Харатін, а переможний гол забив Денис Ндукве.
Наразі Верес посідає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ з 21 балом, Полтава залишилася на останній, 16-й позиції (9 очок).
УПЛ, 17-й тур
Верес – Полтава – 3:2
Голи: Ціпот, 45, Харатін, 50 (пенальті), Ндукве, 66 – Марусич, 7 (пенальті), Сухоручко, 31.