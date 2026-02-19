УПЛ повертається вже завтра! Верес відкриє тур грою з Полтавою, Динамо прийматиме Рух
Розклад матчів 17 туру
близько 12 годин тому
Фото - Динамо Київ
Українська Прем’єр-ліга відновлюється вже 20 лютого. Розклад поєдинків 17 туру сезону-2025/26 раніше опублікувала пресслужба УПЛ.
Чемпіонат України. УПЛ 2025/26
17-й тур
20 лютого, п’ятниця
15:30 — Верес – Полтава
18:00 — Динамо – Рух
21 лютого, субота
13:00 — Епіцентр – ЛНЗ
15:30 — Металіст 1925 – Кривбас
22 лютого, неділя
13:00 — Колос – Полісся
15:30 — Шахтар – Карпати
23 лютого, понеділок
13:00 — Олександрія – Оболонь
15:30 — Кудрівка – Зоря
Після 16 зіграних турів турнірну таблицю очолює ЛНЗ, який має 35 очок і випереджає Шахтар за додатковими показниками. Третю сходинку посідає Полісся з 30 балами.