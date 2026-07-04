Олександр Сукманський

У Х'юстоні відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому збірна Канади зустрінеться з Марокко. Господарі турніру спробують уперше у своїй історії пробитися до чвертьфіналу світової першості.

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Канада вперше виступає у плейоф чемпіонату світу, а путівку до 1/8 фіналу команда Джессі Марша здобула завдяки перемозі над Південною Африкою. Вирішальний м'яч був забитий на 92-й хвилині. Сам наставник назвав майбутній поєдинок «можливістю без тиску» для своєї команди.

Канадці виграли два з останніх трьох матчів у Х'юстоні, один раз зігравши внічию. Водночас усі чотири поєдинки на турнірах проти збірних із першої двадцять п'ятірки рейтингу ФІФА вони програли.

Марокко також пробилося до 1/8 фіналу після драматичного матчу. У грі проти Нідерландів африканська команда зрівняла рахунок на 91-й хвилині, після чого виграла серію пенальті – 3:2.

Після фіналу Кубка африканських націй марокканці не програють уже дев'ять матчів поспіль, здобувши шість перемог і тричі зігравши внічию. Крім того, команда пройшла шість з восьми останніх матчів плейоф великих міжнародних турнірів.

Статистика особистих зустрічей також на боці Марокко. Команди зустрічалися чотири рази: три перемоги здобули марокканці, ще один матч завершився внічию. Канада досі не перемагала цього суперника.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що у трьох із чотирьох матчів на нинішньому чемпіонаті світу Канада завдала щонайменше семи ударів у площину воріт. Водночас лише в одному з останніх семи поєдинків мундіалю канадці забили більше одного м'яча.

Марокко пропустило лише два з восьми пенальті, виконаних суперниками у серіях післяматчевих пенальті на чемпіонатах світу. Також лише один із шести матчів команди у плейоф мундіалю завершився з трьома або більше голами.

Головною надією Канади стане Стівен Еуштакіу, який приніс своїй команді перемогу над Південною Африкою. Усі три його останні голи за національну збірну були забиті після 65-ї хвилини.

У складі Марокко варто відзначити Ашрафа Хакімі, який може провести свій 15-й матч на чемпіонатах світу та стати першим африканським футболістом, що досягне цієї позначки. У семи останніх матчах за збірну він відзначився одним голом і чотирма результативними передачами.

У Канади через травму недоступний Ісмаель Коне, тоді як Альфонсо Девіс може вперше на цьому турнірі вийти у стартовому складі. У Марокко під питанням участь захисника Шаді Ріада, який отримав пошкодження у попередньому матчі.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Канада — Марокко так: коефіцієнт на перемогу канадців — 5.19, на перемогу марокканців — 1.78. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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