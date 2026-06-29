Павло Василенко

Плейоф чемпіонату світу-2026 стартував справжньою драмою. У матчі 1/16 фіналу в американському Інглвуді збірна Канади вирвала перемогу над Південною Африкою лише в компенсований час – 1:0.

Канадці з перших хвилин захопили ініціативу й створили чимало небезпечних моментів, але на їхньому шляху стіною стояв воротар ПАР Вільямс. На 21-й хвилині він зупинив удар Корнеліуса з кількох метрів, а перед перервою здійснив ще кілька фантастичних сейвів після спроб Бомбіто та Б'юкенена.

Південна Африка відповідала гострими контратаками. Небезпеку створювали Мокоена, Макгопа та Апполліс, однак канадський голкіпер також діяв бездоганно.

Після перерви сценарій не змінився: Канада тиснула, Вільямс продовжував творити дива у воротах, а матч невпинно наближався до додаткового часу. Та на 90+2-й хвилині настав вирішальний момент. Стівен Еустакіо прийняв м'яч за межами штрафного майданчика й завдав бездоганно точного удару з понад 20 метрів. Навіть феноменальний Вільямс виявився безсилим. Гол на останніх секундах приніс Канаді заслужений вихід до 1/8 фіналу, де зіграє з переможцем пари Нідерланди – Марокко.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

ПАР – Канада – 0:1

Гол: Еустакіо, 90+2.