Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк звернувся до вболівальників клубу після серії невдалих результатів, наголосивши, що команда здатна виправити ситуацію.

«Ми проходимо через один з найскладніших моментів нашого шляху, але не дозволимо цьому зламати нас. Ми подолаємо це. Я вірю в команду всім серцем. Нам ніщо ніколи не давалося просто так – ми боролися за все. І цей момент – не виняток.

Ми не здамося. Не здамося. Кожен виклик – це можливість. Ми повинні рости разом, підтримувати один одного і демонструвати свою силу. Вболівальники, продовжуйте підтримувати нас. Ми всі потрібні один одному як ніколи!» – заявив ван Дейк для клубної пресслужби.