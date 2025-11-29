Капітан Ліверпуля звернувся до вболівальників: «Не дозволимо цьому зламати нас»
Вірджіл ван Дейк висловився на фоні провальних результатів команди
близько 22 годин тому
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк звернувся до вболівальників клубу після серії невдалих результатів, наголосивши, що команда здатна виправити ситуацію.
«Ми проходимо через один з найскладніших моментів нашого шляху, але не дозволимо цьому зламати нас. Ми подолаємо це. Я вірю в команду всім серцем. Нам ніщо ніколи не давалося просто так – ми боролися за все. І цей момент – не виняток.
Ми не здамося. Не здамося. Кожен виклик – це можливість. Ми повинні рости разом, підтримувати один одного і демонструвати свою силу. Вболівальники, продовжуйте підтримувати нас. Ми всі потрібні один одному як ніколи!» – заявив ван Дейк для клубної пресслужби.
На даний момент в АПЛ Ліверпуль знаходиться на 12-й позиції, маючи 18 очок після 12 зіграних матчів.
Раніше став відомий можливий наступник Слота на тренерському містку Ліверпуля.
Поділитись