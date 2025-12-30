Капітан Полтави Дмитро Плахтир в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT згадав сенсаційну перемогу над київським Динамо в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (2:1).

Після гри телефон був червоний від дзвінків і привітань. Люди, з якими не спілкувався 5-7 років, нагадали про себе. Хтось навіть в Україні давно не живе, але дивився гру з Динамо.

Якогось особливого настрою не було. Готувалися, як до звичайної гри чемпіонату. З виходом на розминку ми отримали кайф від атмосфери на легендарному стадіоні, ідеальне поле, трибуни близько до нас. Залишалося тільки грати і отримувати задоволення. У мене зі стадіоном Динамо є ще крутий спогад, коли сюди приїжджали грати з Металістом 1925 у Першій лізі, який багато в чому став для нас ключовим у тій кампанії.