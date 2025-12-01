Київське Динамо у 14 турі чемпіонату України зіграло проти СК Полтава. Цей матч став дебютним для нового наставника столичного клубу Ігоря Костюка.

Господарі активно контролювали гру протягом усієї першої половини, проте реалізувати створені моменти їм так і не вдалося.

Полтавці ж несподівано покарали фаворита у компенсований час першого тайму. Одарюк точно пробив у кут воріт Нещерета після передачі Галенкова і команди пішли на перерву за рахунку 1:0.

На 66-й хвилині СК Полтава вдруге вразив ворота киян, але після перевірки епізоду системою ВАР гол було скасовано.

Однак незабаром аутсайдер УПЛ все ж таки оформив чистий гол. Місюра отримав достатній простір у штрафній зоні киян і потужним ударом відправив м'яч точно о дев'ятці.

Динамо зуміло скоротити відставання. Редушко зробив влучний навіс на Яцика, який ударом головою відправив м'яч у дальній кут воріт СК Полтава.

Українська Прем’єр-ліга, 14-й тур

Динамо – СК Полтава – 1:2

Голи: Яцик, 79 - Одарюк, 45+1, Місюра, 73