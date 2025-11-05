Павло Василенко

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів азербайджанський Карабах відібрав очки в лондонського Челсі, зігравши внічию – 2:2.

Лондонці розпочали потужно. Уже на 16-й хвилині Естеван відкрив рахунок.

Господарі відповіли ще гостріше: на 29-й хвилині Каміло Дюран влучив у стійку, а м’яч, відскочивши, залетів у ворота після дотику Леандро Андраде. Незабаром Карабах повів у рахунку – Марко Янкович реалізував пенальті.

Після перерви Челсі зумів зрівняти рахунок – Алехандро Гарначо потужним ударом відправив м’яч під поперечину. Наприкінці зустрічі сині створили кілька моментів для перемоги, проте господарі героїчно відстояли нічию.

Після чотирьох турів обидві команди мають по сім очок, зберігаючи чудові шанси на вихід до плейоф.

Карабах у п'ятому турі ЛЧ побореться проти Наполі на виїзді, а лондонці зіграють вдома проти Барселони.

Ліга чемпіонів, 4-й тур

Карабах (Азербайджан) – Челсі (Англія) – 2:2

Голи: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен) – Естевао, 16, Гарначо, 53.