Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України

Одразу два захисника вперше забили за «синьо-жовтих» в офіційних матчах

Олександр Караваєв / Фото - УАФ

Збірна України розгромила Вірменію в матчі третього туру Ліги націй (3:0). Другий і третій м'ячі забили захисники Олександр Караваєв і Віталій Миколенко.

Ці голи виявилися дебютними для гравців за «синьо-жовтих». Представник «Евертона» вперше відзначився в усіх іграх за національну команду.

Для футболіста ж «Динамо» це перший м'яч в офіційних зустрічах. Раніше він забивав у 2018 році в товариському матчі проти Японії (2:1).

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу над Вірменією.