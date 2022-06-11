Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України
Одразу два захисника вперше забили за «синьо-жовтих» в офіційних матчах
20:09
Олександр Караваєв / Фото - УАФ
Збірна України розгромила Вірменію в матчі третього туру Ліги націй (3:0). Другий і третій м'ячі забили захисники Олександр Караваєв і Віталій Миколенко.
Ці голи виявилися дебютними для гравців за «синьо-жовтих». Представник «Евертона» вперше відзначився в усіх іграх за національну команду.
Для футболіста ж «Динамо» це перший м'яч в офіційних зустрічах. Раніше він забивав у 2018 році в товариському матчі проти Японії (2:1).
Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу над Вірменією.
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