Караваєв: «На «Динамо» завжди буде тиск, коли немає результатів, але далі все піде краще»

Олександр Караваєв / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Олександр Караваєв прокоментував перемогу в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Кривбасу» (3:1).

– Чи відчувається в команді тиск через негативні результати?

– «Динамо» - клуб із великою історією, тому тут завжди буде тиск, якщо немає відповідного результату. Потрібно сприймати це як належне, справлятися з тиском і професійно ставитися як до тренувань, так і до матчів.

Якщо ми будемо виконувати настанови тренерського штабу, у нас все буде добре. А що стосується психології, то над цим компонентом потрібно працювати - як індивідуально, так і в колективі. Психологічний фактор - дуже важливий момент у нашій кар'єрі.

– Мірча Луческу особливо налаштовував команду на гру, перед матчем потис кожному руку...

– Містер завжди так робить - і перед, і після матчів. Ця гра не була винятком.