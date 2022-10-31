Караваєв: «На «Динамо» завжди буде тиск, коли немає результатів, але далі все піде краще»
Захисник «Динамо» Олександр Караваєв прокоментував перемогу в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Кривбасу» (3:1).
– Було дуже важливо перемогти, адже ми втратили багато очок, і в єврокубках справа у нас зовсім не пішла. Через свої помилки ми втрачали очки. Тому перемога над «Кривбасом» - це новий ковток. Думаю, далі все піде набагато краще, ніж було раніше.
– Чи відчувається в команді тиск через негативні результати?
– «Динамо» - клуб із великою історією, тому тут завжди буде тиск, якщо немає відповідного результату. Потрібно сприймати це як належне, справлятися з тиском і професійно ставитися як до тренувань, так і до матчів.
Якщо ми будемо виконувати настанови тренерського штабу, у нас все буде добре. А що стосується психології, то над цим компонентом потрібно працювати - як індивідуально, так і в колективі. Психологічний фактор - дуже важливий момент у нашій кар'єрі.
– Мірча Луческу особливо налаштовував команду на гру, перед матчем потис кожному руку...
– Містер завжди так робить - і перед, і після матчів. Ця гра не була винятком.
Нагадаємо, капітан киян Сергій Сидорчук провів 300 матчів за «Динамо».
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