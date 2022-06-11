Караваєв заявив, що з Вірменією застосував елемент, який відпрацьовував 30 років

Олександр Караваєв / Фото - УАФ

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився в ефірі «Головної команди» емоціями після перемоги в матчі Ліги націй проти Вірменії (3:0).

У першому таймі було важко грати, тому що суперник всією командою опускався назад. Було проблематично пройти їх. Були моменти, проте ми їх не реалізували.

У другому таймі ми знали, що будемо їх дотискати і у нас будуть моменти. Коли ми вже забили, гра була більш розкута. Вони більше розкрились, і нам вдалось ще забити.

Ми свого досягли. Ми грали в свою гру і розуміли, що дотиснемо їх. Ми забили перший гол і одразу переломили хід гри.

Прощання з Пятовим? Це легенда. Коли він приїжджає, то завжди сидить з 18-річними, 19-річними хлопцями, хоча йому вже 37. У нас дружній колектив.

Один раз він вже йшов зі збірної, але повернувся. Звісно, це такий болючий момент. Але для всіх приходить час. Тепер прийшов для нього. Він був ще на ЧС-2006, у нього була така кар’єра – це приклад для всіх нас. Він має пишатися своєю кар’єрою.