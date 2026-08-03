Сергій Разумовський

Правий захисник Олександр Караваєв і лівий вінгер Глейкер Мендоза вперше зіграли за Шахтар в офіційному поєдинку. Обидва футболісти взяли участь у матчі першого туру української Прем’єр-ліги проти Кудрівки.

Донецька команда впевнено перемогла суперника з рахунком 5:1. Мендоза розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі 68 хвилин. Для 20-річного вінгера це був перший офіційний матч у футболці Шахтаря.

Караваєв розпочав поєдинок на лаві запасних. Новачок донецького клубу вийшов на поле на 84-й хвилині та встиг дебютувати в офіційній зустрічі ще до завершення матчу.

Шахтар придбав Мендозу в Кривбаса наприкінці травня. За перехід лівого вінгера донецький клуб заплатив три мільйони євро. Футболіст розглядається як один із варіантів для посилення флангу атаки команди.

Олександр Караваєв приєднався до Шахтаря в червні на правах вільного агента. Для захисника цей трансфер став поверненням до клубу, вихованцем якого він є. Караваєв перебував у структурі Шахтаря до 2017 року, однак за цей період не провів жодного матчу за першу команду донецького клубу.