Команда одного сезону? ЛНЗ стартував в УПЛ із втрати очок з новачком еліти
Буковина сенсаційно відібрала очки у срібного призера чемпіонату України
У 22-му турі української Прем'єр-ліги Буковина та ЛНЗ розпочали чемпіонат України з нульової нічиєї. Поєдинок відбувся у Львові через реконструкцію на домашній арені господарів. Він став першою офіційною грою чернівецької команди після повернення до елітного дивізіону через 32 роки.
Черкаський клуб мав більше ігрової практики: перед стартом Прем’єр-ліги ЛНЗ провів два матчі проти Гента в кваліфікації Ліги конференцій. Обидві зустрічі завершилися з рахунком 0:0, але в серії пенальті українці поступилися бельгійцям.
У Львові команда Віталія Пономарьова одразу захопила ініціативу, контролювала м’яч і переважала в центрі поля. Через активний пресинг гостей Буковина не могла розгорнути звичні комбінаційні атаки та здебільшого оборонялася. ЛНЗ регулярно пробивав по воротах, однак ударам бракувало точності.
Після перерви черкащани продовжили тиснути. Найкращий момент змарнував Кузик, чий удар головою прийняла на себе стійка. Пізніше Ассінор не влучив у ціль після подачі Пасіча. Водночас наприкінці матчу Буковина могла несподівано вирвати перемогу, але Войтіховський після навісу Задераки пробив головою повз ворота.
У підсумку команди здобули по одному очку, а ЛНЗ утретє поспіль завершив матч із рахунком 0:0.
УПЛ, перший тур
Буковина – ЛНЗ 0:0
Буковина: Пеньков, Бусько (Бабак, 83), Карась, Безуглий, Стасюк, Вітенчук, Задерака, Клепач (Груша, 58), Підлепенець (Одінака, 65), Кожушко (Войтіховський, 58), Ільїн
ЛНЗ: Паламарчук, Кузик, Драмбаєв (Микитишин, 57), Муравський, Горін, Пасіч, Таллес (Твердохліб, 64), Рябов, Якубу (Пастух, 64), Теді Цара (Беннетт, 77), Девід (Ассінор, 46)
Попередження: Цара, Кузик, Муравський