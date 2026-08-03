Черкаський клуб мав більше ігрової практики: перед стартом Прем’єр-ліги ЛНЗ провів два матчі проти Гента в кваліфікації Ліги конференцій. Обидві зустрічі завершилися з рахунком 0:0, але в серії пенальті українці поступилися бельгійцям.

У Львові команда Віталія Пономарьова одразу захопила ініціативу, контролювала м’яч і переважала в центрі поля. Через активний пресинг гостей Буковина не могла розгорнути звичні комбінаційні атаки та здебільшого оборонялася. ЛНЗ регулярно пробивав по воротах, однак ударам бракувало точності.

Після перерви черкащани продовжили тиснути. Найкращий момент змарнував Кузик, чий удар головою прийняла на себе стійка. Пізніше Ассінор не влучив у ціль після подачі Пасіча. Водночас наприкінці матчу Буковина могла несподівано вирвати перемогу, але Войтіховський після навісу Задераки пробив головою повз ворота.

У підсумку команди здобули по одному очку, а ЛНЗ утретє поспіль завершив матч із рахунком 0:0.