Шахтар одразу почав активно діяти біля чужого штрафного майданчика. За перші пів години зустрічі команда завдала десяти ударів по воротах, а її володіння м’ячем сягало 85 відсотків. Постійний тиск зрештою приніс результат. Аліссон відкрив рахунок, хоча зробив це в нетиповій для себе манері. Футболіст скористався зручним моментом і ударом головою з гострого кута перекинув голкіпера Кудрівки.

Наприкінці першого тайму Кудрівці вдалося несподівано зрівняти рахунок. Після дотепної скидки Фрімпонга та невпевненої гри захисників Думанюк отримав можливість пробити по воротах. Його удар від стійки виявився точним, а Різник не зміг врятувати команду.

Після перерви Шахтар додав у швидкості та ще більше загострив гру. «Гірники» не дозволили супернику розвинути успіх і досить швидко повернули контроль над перебігом матчу. Головним героєм другого тайму став Кауан Еліас, який тричі вразив ворота Кудрівки та оформив хет-трик. Ще один гол на рахунку Луки Мейрелліша.

Таким чином, після перерви Шахтар повністю переграв суперника й довів матч до розгромної перемоги. Кудрівка не змогла втримати рівний рахунок, а після фінального свистка залишила поле з великим відставанням.

Шахтар розпочав чемпіонат із трьох очок і після першого туру очолив турнірну таблицю. Кудрівка, відповідно, опинилася на останній позиції. Саме такого розподілу місць між командами багато аналітиків очікували не лише після стартового туру, а й за підсумками всього чемпіонату.