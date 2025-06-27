Караваєв – про Лігу чемпіонів: «Нам без різниці, з ким грати»
Кияни стартують у другому раунді кваліфікації головного єврокубка
29 хвилин тому
Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився думками щодо суперників команди у кваліфікації Ліги чемпіонів. Слова футболіста передає пресслужба киян.
До кваліфікації Ліги чемпіонів потрапляють сильні команди. Потрібно налаштовуватися на виконання своїх цілей – потрапити до основного етапу.
Тому з будь-яким суперником маємо грати у свою гру та не звертати увагу на суперника. Нам без різниці, з ким грати.
Динамо у статусі чемпіона України розпочне боротьбу в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Колектив Олександра Шовковського на стадії Q2 зіграє з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).
Остаточний суперник стане відомим після завершення матчів першого раунду. які відбудуться 9 та 15 липня.
Караваєв також пояснив, чому перестав вести профіль в Instagram.