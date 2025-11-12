Футболіст Динамо та захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від повернення до національної команди і зазначив, що тепер є найвстаршим гравцем у складі.

«Найстарший в команді? Та все одно – позитивні відчуття. Ти розумієш, що дуже високий рівень зараз, велику планку підняла збірна за останні, мабуть, п’ять років. Багато гравців на високому рівні, і щоб потрапити сюди, треба вже багато чого досягти, як на футбольному полі, якихось звершень, так і потрапляння в найсильніші ліги, тому що конкурувати буде ще складніше і складніше.

Якщо подивитись, то в нас і підростаюче покоління, кому там 15, 16, 17 років, дуже багато хто в Європі грає, вони також через 3–4 роки вже будуть заявляти про себе, і це ще додасть конкуренції.

Тому я вважаю, що навіть, зараз у 33 роки – найдосвідченіший, але не вважаю, що це такий вік, який там кажуть «закінчувати», чи ще щось. Навпаки, наприклад, взяти ту ж Італію, з Маліновським, якщо поспілкуватись. Цей вік для Італії – тільки самий розквіт. Ця країна, цей чемпіонат і славиться, що там багато вікових гравців грають і на дуже пристойному рівні», - сказав Караваєв для Взбірна.