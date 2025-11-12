Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про те, який тиск зазнає він та його підопічні під час складного відбору до чемпіонату світу 2026 року.

«Обговорення збірної України у пресі? Ви знаєте, я не пам'ятаю тренера збірної України, якого не критикували б. Це завжди так – у кожного вболівальника і журналіста є своє бачення. Я сконцентрований на роботі. Не потрібно дивитися на позитивні чи негативні відгуки, а треба працювати. Ми знаємо, як ми маємо грати», – сказав Ребров на прес-конференції.

Матч між збірними України та Франції пройде 13 листопада о 21:45 за київським часом на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

На даний момент українська команда посідає другий рядок у групі D, маючи в активі сім очок після чотирьох зустрічей.