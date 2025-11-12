Ребров: «Не пам'ятаю тренера збірної України, якого не критикували б»
Фахівець поділився своїми думками щодо критики
44 хвилини тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про те, який тиск зазнає він та його підопічні під час складного відбору до чемпіонату світу 2026 року.
«Обговорення збірної України у пресі? Ви знаєте, я не пам'ятаю тренера збірної України, якого не критикували б. Це завжди так – у кожного вболівальника і журналіста є своє бачення. Я сконцентрований на роботі.
Не потрібно дивитися на позитивні чи негативні відгуки, а треба працювати. Ми знаємо, як ми маємо грати», – сказав Ребров на прес-конференції.
Матч між збірними України та Франції пройде 13 листопада о 21:45 за київським часом на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.
На даний момент українська команда посідає другий рядок у групі D, маючи в активі сім очок після чотирьох зустрічей.