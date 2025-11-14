Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував у ефірі MEGOGO розгромну поразку в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4).

Неприємно програвати з таким рахунком. Перший тайм зіграли на нуль, добре діяли у обороні, моментами добре вибігали. Але з такою топовою командою дуже важко грати. Особливо, коли втрачаєш м'яч на чужій половині поля. До них дуже швидкі гравці. Коли не поставив спірний пенальті у їхні ворота та поставили у наші, це нас надломило.

Коли ти пропускаєш гол – то розумієш, що з такою командою дуже важко відігратись, але ми намагались виходити вперед. Потрібно було зіграти ідеально, не втрачати мʼячі, адже такі команди одразу наказують контратаками.

Ми розуміли, що Франції не потрібно давати простір і це робили в першому таймі, в другому у суперника вже зʼявились зони. Зараз головне гарно відновитись і підготуватись на вирішальну, фінальну гру.