Сергій Разумовський

У п’ятому турі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Франції надпереконливо перемогла Україну з рахунком 4:0. Сергій Ребров дав відпочити основі, виставивши резервний склад, а вже на початку другого тайму дебютант Тарас Михавко сфолив у штрафному – Мбаппе впевнено реалізував пенальті.

Ще до цього українці могли претендувати на свій одинадцятиметровий, але арбітр не побачив фолу Упамекано на Назарині після перегляду VAR. Після голу господарі повністю переграли синьо-жовтих: голи Олісе й Екітіке, дубль Мбаппе довели рахунок до розгромного. Україна жодного разу не влучила у площину воріт суперників.

Завдяки цій перемозі Франція набрала максимальні 13 очок та достроково гарантувала собі перше місце у групі D і путівку на ЧС-2026. Ісландія ж, перемігши Азербайджан (2:0), зрівнялася з Україною за очками, але випередила її за різницею м’ячів. Тепер для виходу до плей-оф відбору українцям у вирішальному турі необхідно перемагати Ісландію.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада, о 19:00 за Києвом.