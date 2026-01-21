Павло Василенко

Львівські Карпати та бразильський Корінтіанс за згодою сторін припинили дію трансферного контракту щодо еквадорського захисника Дієго Паласіоса. Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Влітку 2025 року сторони погодили оренду 26-річного футболіста на один сезон, але еквадорець передчасно повернеться до чемпіонату Бразилії.

За цей час Паласіос провів один матч в рамках Кубку України проти Пенуела та одну гру в УПЛ проти Епіцентра.

Після 16 турів Карпати мають у доробку 19 залікових балів та посідають дев'яту сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

У наступному турі зелено-білі на виїзді зіграють проти донецького Шахтаря. Базова дата проведення поєдинку 21 лютого 2026 року.