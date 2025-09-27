В суботу на стадіоні «Україна» у Львові відбудеться один з ключових матчів 7-го туру Української Прем’єр-ліги – місцеві Карпати зустрінуться з київським Динамо. Обидві команди мають свої проблеми на старті сезону, тож протистояння обіцяє бути напруженим.

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Карпати

Для підопічних Владислава Лупашка початок чемпіонату виявився непростим. Львів’яни довго залишалися без перемог і навіть опинилися серед аутсайдерів. Лише успіх проти Оболоні дозволив Карпатам здобути перші три очки в УПЛ. Водночас оборона залишається слабкою ланкою – дев’ять пропущених м’ячів у шести турах.

У грі проти Динамо господарям доведеться діяти обережно, сподіваючись на швидкі контратаки. Будь-яка помилка в захисті може коштувати дорого.

Динамо

Команда Олександра Шовковського також не може похвалитися стабільністю. Динамо двічі поспіль втратило перемогу на останніх хвилинах – проти Оболоні та Олександрії. Це сигналізує про проблеми з концентрацією й психологічною стійкістю.

Попереду на киян чекає щільний графік із матчами в єврокубках та Кубку України, а також класичне протистояння з Шахтарем. Гра у Львові може стати шансом перезавантажитися, але й серйозним тестом на витривалість.

Можливі склади

Карпати: Домчак – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько – Бруніньйо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопір, Вітор

Динамо: Нещерет – Караваєв, Бєловар, Михавко, Дубінчак – Шапаренко, Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Волошин – Герреро

Цікаві факти

Карпати не перемагають Динамо вже понад 10 років.

У двох останніх матчах кияни втрачали перемогу на останніх хвилинах.

У 4 із 6 турів Карпати пропускали щонайменше два м’ячі.

Матч Динамо та Карпат вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1.71. А перемогу Карпат оцініють в 4.68. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером «біло-синіх»!

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.